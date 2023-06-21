В Белгороде нашли мертвого человека на улице

Труп нашли на одной из улиц Белгорода. Региональный Следственный комитет прокомментировал произошедшее, сообщает bel.ru .

Сегодня утром на Железнодорожной улице в Белгороде нашли тело. Труп лежал на тротуаре. Следственный комитет сообщил, что сотрудники ведомства выезжали на место происшествия.

По информации источника предварительно установлено, что человек выпал из окна. СК Белгородской области выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о трупе на улице Есенина. Очевидцы, обнаружившие тело мужчины, вызвали медиков. По приезду сотрудники скорой помощи констатировали факт смерти.