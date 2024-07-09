В Белгороде от массированной атаки ВСУ погиб молодой парень, еще один при смерти

Минимум один человек погиб при ударе ВСУ по Белгороду и еще один с травмами доставлен в одну из городских клиник, его сейчас спасают медики, сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее мы писали, что ВСУ применили по Белгороду массированную комбинированную атаку при помощи БПЛА и реактивных снарядов. Работала наша ПВО. В результате падения осколков вражеского боеприпаса загорелся частный дом, сообщалось о пострадавших.

Как уточнил Гладков, погиб молодой парень. Мужчина получил множественные осколочные ранения. Также губернатор сообщил о состоянии пострадавших.

«К большому горю, от полученных ран скончался один человек. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. Это невосполнимая утрата. Предварительно, ранены два мирных жителя. Один мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков.

Глава Белгородской области в настоящее время находится на месте падения осколков вражеского снаряда. Гладков публикует фото места падения осколков. В городе активно работают экстренные службы.