В Белгороде сотрудники МЧС спасли ребенка из пожара

В минувшее воскресенье около 21:30 в экстренные службы поступил звонок. Белгородцы сообщили о пожаре на улице Ватутина.

Возгорание произошло в одной из квартир кирпичного двухэтажного дома. Из горящего помещения удалось спасти четверых людей, из которых один - ребенок. Кроме того, спасатели из здания эвакуировали еще десятерых человек. В 21:51 пламя было полностью потушено.

Источник также сообщает, что на прошлой неделе было еще два похожих инцидента. В одном из них пострадал хозяин квартиры, 14 человек эвакуировались из дома. Во втором происшествии обошлось без жертв. Из здания было эвакуировано 20 человек.