В Берлине прикрепили российский флаг к дрону, который полетал с ним над Рейхстагом

О произошедшем еще на День Победы, 9 мая, патриотическом инциденте проинформировала в соцсетях ресс-служба парламента Германии. Таким образом там решили отреагировать на появившиеся в эти выходные соответствующие фото в местных пабликах.

В пресс-службе признали, что дрон действительно пролетел на высоте около 20 метров над восточной стороной здания Рейхстага. Запустивший БПЛА мужчина является якобы сторонником проводимой Россией СВО. Мужчина уже задержан. По факту произошедшего полицией Берлина начато уголовное расследование за нарушении закона о воздушном движении.

В связи с этим берлинская полиция начала расследование уголовного дела по статье о

Как сообщает издание t-online, ранее задержанный мужчина отличился тем, что начертил литеру «Z» на башне администрации города-спутника Берлина Потсдама.

Ранее Алаудинов разместил видео знамени Победы, водруженное неизвестными над зданием бундестага в Берлине.