В библиотеке покажут выставку каширской художницы Людмилы Маковской

Выставка «Моя любовь - акварель» станет подарком перед грядущим Международным женским днем. Будут представлены самые весенние работы Людмилы Маковской, которые помогут каширянам и гостям округа вдохновиться. Среди картин немало натюрмортов: для них художница сама выращивает цветы, овощи и фрукты. В экспозиции также автопортрет и пейзажи с храмами города.

Как напомнила завбиблиотекой Ирина Селеменева, выставку открывают не только в качестве поздравления с 8 марта, но и в честь Дня рождения самой Людмилы Владимировны. Художница из Каширы добилась немалых успехов. На сегодняшний день она является заслуженным учителем РФ, а также членом Творческого Союза художников России и Международной Федерации художников страны.

Выставка «Моя любовь - акварель» продлится до мая.