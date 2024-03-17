В Бирске детдомовец из-за страха отказа от усыновления скрывал проблемы со зрением

В Бирске десятилетний воспитанник детского дома скрывал проблемы со зрением почти до полной слепоты, поскольку боялся, что его не усыновят. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что теперь его приемным родителям отказывают в оформлении инвалидности на мальчика.

Уточняется, что ребенок оказался в детдоме осле лишения родительских прав его родной мамы за пьянство.

Добавляется, что усыновившая его женщина заметила, что мальчик вплотную подходит к телевизору, стараясь разглядеть изображение на экране, а также в отдельных случаях теряется в пространстве. На приеме офтальмолога выяснилось, что у ребенка гиперметропический астигматизм.

Поясняется, что комиссия местной больницы должна была поставить мальчику инвалидность, но отказалась это делать.