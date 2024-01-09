В Благовещенске автоледи на иномарке пересчитала фонари возле здания мэрии

Жительница Благовещенска, не справившись с управлением иномарки, выехала на тротуар возле здания мэрии на улице Ленина и снесла несколько прожекторов, сообщили в администрации областного центра.

По тротуару прогуливались прохожие, но, к счастью, никто из них не пострадал.

По подсчетам администрации, ущерб от дрифтинга в центре города составил более 200 тысяч рублей.

Виновница происшествия планирует возместить его за счет страховщиков.