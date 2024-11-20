В больницу Долгопрудного поступило современное оборудование стоимостью 8 млн руб.

В Долгопрудненскую больницу доставили оборудование высочайшего класса для спасения жизни человека, общая стоимость которого составила около 8 млн руб.

В отделении анестезиологии установили два анестезиологических монитора показаний жизнедеятельности пациентов и аппарат для аутотрансфузии крови, который медики еще называют вторым «спасателем клеток». Оборудование предоставлено больнице в рамках реализации программы модернизации стационаров Министерства здравоохранения Московской области. Оно позволяет исследовать жизнедеятельность пациентов во время оперативного лечения.

«Для стационара Долгопрудненской больницы, как областного травмацентра первого уровня, где оказывают экстренную оперативную помощь пациентам, пострадавшим в несчастных случаях, в ДТП, зачастую имеющим множественные повреждения различных систем организма, второй «спасатель клеток» в оперблоке — полезная и практически необходимая вещь. Тем более, что в сферу применения аппарата аутотрансфузии входят и случаи родоразрешения с большой потерей крови роженицей», — отметили в ГБУЗ МО «Долгопрудненская больница».

Второй «спасатель клеток» применяют для переливания пациенту собственной крови, которую собирают во время оперативного вмешательства. Кровь фильтруют, обрабатывают на центрифуге, отмывают и возвращают в кровоток. Подобная процедура абсолютно безвредна. Высокотехнологичная и щадящая процедура показана тем пациентам, которые во время хирургического вмешательства потеряли большое количество крови. Риск несовместимости исключен. Перенос инфекционных заболеваний также невозможен.