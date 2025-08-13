В Британии мужчина сдался при попытках отыскать миллиарды рублей среди отходов

После проигрыша в суде мужчина заявил, что прекращает попытки по поиску жесткого диска с криптовалютой. Об этом также сообщило издание Daily Mail.

В Британии ИТ-специалист Джеймс Хоуэллс прекратил попытки найти жесткий диск с 8000 биткоинов, который его девушка случайно выбросила в 2013 году. Сейчас криптовалюта оценивается в 76 млрд руб.

Хоуэллс установил, что диск находится на свалке в Ньюпорте, однако местные власти последовательно блокировали все его попытки организовать поиски. Ему отказали в доступе к территории, несмотря на предложения передать часть найденных средств городу и оплатить все расходы, если поиски не принесут результата.

Мужчина даже хотел выкупить всю свалку целиком. В итоге городские власти поставили охрану, чтобы защитить ее от незаконного проникновения.

