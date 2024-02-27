В Челябинске сообщили о падении НЛО

Необычное явление в небе удалось снять на видеорегистратор автомобиля.

Утверждается, что видео изучаются метеорологи.

Пока никаких подтверждений не поступило, но челябинцы считают, что над городом вновь пролетел метеорит.

В 2013 году в Челябинске упал крупный метеорит. Специалисты считают его самым большим после знаменитого Тунгусского метеорита, прилетевшего на Землю в 1908 году. В Челябинске был причинен урон 4715 строением, более тысячи человек получили травмы, 43 из них потребовалась госпитализация.