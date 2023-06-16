В Челябинской области произошел пожар в парке
Фото: [©Виталий Белоусов/РИА Новости]
Минувшим вечером, 15 июня, в Магнитогорске произошел пожар в парке «Притяжение», сообщает kursdela.biz.
Огонь возник в административном здании парка. Из-за пламени пострадал фасад сооружения и вентиляционная система, об этом сообщили в МЧС Челябинской области.
Для борьбы с пожаром на место происшествия прибыли четыре единицы специальной техники и 12 огнеборцев.
В данный момент проводится проверка по факту инцидента. Причины, по котором в здании произошло возгорание, сейчас неизвестны.