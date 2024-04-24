В Челябинской области сотрудники МЧС взяли опеку над пунктом передержки бездомных животных
Фото: [МЧС России]
В городе Миасс Челябинской области сотрудники МЧС помогают пункту передержки бездомных животных, говорится в сообщении министерства.
В свободное от дежурства время специалисты ведомства помогли раскидать щебень на территории.
Также пожарные передали пункту корм и средства по уходу за животными.
Так сотрудники МЧС даже в нерабочее время следуют девизу своего ведомства — «Нам важна каждая жизнь».
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пожарные спасли два десятка коров во время возгорания на ферме.