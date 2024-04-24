В Челябинской области сотрудники МЧС взяли опеку над пунктом передержки бездомных животных

В городе Миасс Челябинской области сотрудники МЧС помогают пункту передержки бездомных животных, говорится в сообщении министерства.

В свободное от дежурства время специалисты ведомства помогли раскидать щебень на территории.

Также пожарные передали пункту корм и средства по уходу за животными.

Так сотрудники МЧС даже в нерабочее время следуют девизу своего ведомства — «Нам важна каждая жизнь».

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пожарные спасли два десятка коров во время возгорания на ферме.