В Чикаго пересмотрят приговор проведшему 9 лет за решеткой мужчине из-за того, что главный свидетель был слепым

Дэриен Харрис из Чикаго провел около 10 лет за решеткой за убийство, но получил право на пересмотр приговора, когда выяснилось, что главный свидетель обвинения был слепым.

Харрису было всего 18, когда произошло убийство на заправке, в котором он был обвинен. Молодой человек получил срок в 76 лет.

Харрис с самого начала утверждал, что он невиновен и в момент совершения преступления находился дома, наслаждаясь по телевизору игрой Леброна Джеймса.

Теперь его дело пересмотрено, но пока что Харриса из тюрьмы не отпустили.