В день 8 марта: парк «Бронницкий луг» станет площадкой праздничных мероприятий

На сцене парка в полдень начнется концерт под названием «Весенний букет мелодий». Посетительниц ждут теплые слова поздравлений и музыкальные подарки от артистов. Для тех, кто хочет сохранить яркие воспоминания о празднике, в Мастерской чудес будет работать фотозона «Для милых дам», открытая на протяжении всего мероприятия.

Другую часть программы составят творческие и обучающие занятия. С 12:00 до 15:00 все желающие смогут присоединиться к бесплатным мастер-классам. Участницам расскажут о секретах ухода за волосами, а также предложат создать акварельные открытки своими руками — такие сувениры станут источником вдохновения и радости.

Чтобы согреться в весенний день, на территории парка организуют работу чайной станции, где гостей ждут горячие напитки. Организаторы приглашают всех бронничан и гостей города приходить семьями, чтобы вместе встретить праздник весны.