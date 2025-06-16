В детском лагере «Искра» в Красногорске прошли образовательные мероприятия, посвященные 80-летию Победы

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

В детском оздоровительном лагере «Искра» состоялся цикл уроков, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Представитель Красногорского военно-исторического центра «Искатель» Александр Ратьков провел для воспитанников образовательную встречу, посвященную военной форме, снаряжению и вооружению советских солдат в период 1941–1945 годов.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

В рамках занятия были рассмотрены особенности и эволюция элементов экипировки, их функциональное назначение, а также представлены основные образцы стрелкового оружия с акцентом на историю создания и тактико-технические характеристики.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Формат мероприятия включал в себя лекционный блок, сопровождавшийся интерактивной сессией вопросов и ответов, что позволило участникам глубже понять представленный материал.