В ДК «Опалиха» состоялась продуктивная выездная администрация с главой Красногорска

Жителям Красногорска ответили на волнующие вопросы в ходе выездной администрации, пошедшей в доме культуры «Опалиха». Формат прямого общения муниципальных властей, представителей УК и служб с населением в очередной раз помогает оперативно находить решения в самых разных ситуациях.

Глава Красногорска Дмитрий Волков пообщался с населением округа. Он проверил, как исполнялись предыдущие поручения со стороны управляющих компаний и разных служб, а также лично ответил на вопросы жителей.

«Возвращаясь с «повторным касанием» и анализируя решения по тем вопросам, что звучали на нашем предыдущем приеме, в подавляющем большинстве видим позитивную динамику в части отработки поставленных задач. Благодарен жителям за акцентированное внимание на темах чистоты и порядка, а также работе управляющих компаний», — прокомментировал Дмитрий Владимирович.

В ходе выездной администрации жители задавали много вопросов о преображении общественных пространств и развитии территорий. Актуальной стала тема организации мест для отдыха, ведь сейчас самый разгар лета и прогулок на свежем воздухе.

Помогают во время встреч решить и более точечные вопросы. Например, к главе обратились жильцы дома №5 на ул. Мира. Их волновал вопрос о переносе капремонта кровли. По их мнению, начать работы нужно как можно раньше.

Глава Красногорска отметил, что поступившие запросы рассмотрят в обязательном порядке, будут разработаны меры реагирования, даны необходимые поручения.