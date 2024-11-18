В Долгопрудненской больнице установили новое оборудование для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

В Региональном сосудистом центре Долгопрудненской больницы появилось современное ангиографическое оборудование. В данный момент оно проходит этап тестирования, что позволяет медперсоналу подготовиться к его полноценному использованию.

Этот высокотехнологичный медицинский аппарат предназначен для диагностики и лечения пациентов, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты. Оборудование значительно повышает эффективность оказания помощи. Скоро врачи отделения рентгенхирургических методов начнут принимать первых пациентов в новом операционном блоке на базе Долгопрудненской больницы.

Максим Забелин, исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области, подчеркнул, что что при лечении сердечно-сосудистых заболеваний критически важно быстрое реагирование и своевременная медицинская помощь. По его словам, установка нового ангиографа в Долгопрудненской больнице позволит увеличить количество проводимых операций до 2,5 тыс. в год.

На закупку этого современного оборудования было выделено почти 95 млн руб. Это свидетельствует о серьезном подходе к модернизации медицинской инфраструктуры региона и стремлении обеспечить население качественными медицинскими услугами.