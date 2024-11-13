В Долгопрудном избрали нового главу округа

Внеочередной Совет депутатов округа, где прошло голосование, состоялся в среду, 13 ноября. Местные парламентарии провели процедуру в соответствии с действующим законодательством. Большинство голосов досталось Роману Истомину.

Председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы г. о. Долгопрудный Юрий Надточей в начале заседания назвал имена кандидатов, которые ранее прошли конкурсный отбор. Среди них оказались Перепелкина Анастасия, Истомин Роман и Кожинов Андрей.

После этого депутаты начали голосовать. В итоге Романа Истомина избрали на пост главы Долгопрудного подавляющим большинством голосов (один депутат воздержался). Парламентарии выразили ему искренние поздравления и сделали памятное фото.

Поблагодарив депутатов за доверие, Истомин подчеркнул, что перед ним стоят важные задачи. Он сообщил о своих планах по сохранению традиций округа и внедрению новых инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения.

«Это высокое доверие, которое я обязан оправдать. Понимаю всю ответственность, возложенную на меня <...> Будем работать одной командой. Во благо дальнейшего развития и процветания городского округа Долгопрудный!», — подчеркнул Роман Истомин.

После в торжественной обстановке он принял присягу главы г.о. Долгопрудный, поклявшись на Уставе округа и Конституции Российской Федерации. Он дал слово, что будет уважать свободы граждан и твердо стоять на защите прав человека. Также Истомин пообещал соблюдать законодательство, верно служить населению Долгопрудного и добросовестно исполнять обязанности главы округа.