В Долгопрудном открылось бесплатное отделение социальной реабилитации

Сейчас подопечными центра выступают инвалиды детства, которые развивают творческие способности, приучают себя к самостоятельности и занимаются лечебной физкультурой. Планируется, что в скором времени занятия также начнут посещать люди, у которых был диагностирован инфаркт и инсульт.

«Мы называем их детьми, хотя им всем уже больше 18 лет, а некоторым – так и вовсе за 30-ть, но в общении они, действительно, дети: наивные, неловкие, добрые, — рассказала заведующая отделением социальной реабилитации №2 Лариса Фадеева. — Сейчас у нас 18 подопечных, с которыми в настоящее время работают 8 специалистов».

Главная задача отделения — показать людям с особенностями развития, что они могут жить в обществе и самостоятельно справляться со многими заданиями. С пациентами активно занимаются, чтобы повысить уровень их физической подготовки и укрепить здоровье. Для достижения поставленной цели используют различные методы: бисероплетение и лечебную физкультуру, гончарное ремесло и музыкальные занятия, танцы и вязание, которые в комплексе помогают подопечным самореализовываться.

«А еще мы учим ребят, к примеру, тому, как ходить в магазин, как приготовить себе еду, потому что для многих из них это настоящая проблема, — продолжила Лариса Фадеева. – Вот, в пятницу пекли беляши, а недавно еще хичины — блюдо кавказской кухни».

Помещение отделения оборудовано всем необходимым для всесторонних занятий: кухней с техникой и утварью, тренажерным залом с беговыми дорожкам и иппотренажерами, спортивным залом. Занятия проходят в здании бывшего реабилитационного центра «Полет», расположенного по адресу: ул. Ак. Лаврентьева, 29.

«Для начала работы нам требовалось дооборудовать помещения под нужды инвалидов. Например, входную группу изменить для колясочников, переделать туалет, обеспечить безопасность входа – купить видеодомофон, — говорит Лариса Фадеева. — И огромную помощь в этом нам оказали депутаты Совета депутатов Долгопрудного Василий и Федор Крыловы».

Лариса Фадеева отметила, что человек получает в отделении все услуги на бесплатной основе при условии, если проходит по определенным социальным критериям. Обратиться за дополнительной информацией можно в телефонном режиме: 8-495-408-64-66.

Напомним, на территории Долгопрудного также функционирует отделение реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Аленький цветочек».