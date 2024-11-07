В Долгопрудном прошла очередная встреча с семьями участников СВО

С самого начала специальной военной операции в Долгопрудном ведется активная масштабная деятельность по поддержке как военных, так и их родных.

Защитникам нашей страны крайне важно осознавать, что их близкие находятся в безопасности и обеспечены всем необходимым. В связи с этим вчера, 6 ноября, в Доме культуры «Вперед» прошла новая встреча с семьями участников специальной военной операции.

Мероприятие провел исполняющий полномочия главы г.о. Долгопрудный Роман Истомин. Встреча прошла в уютной, почти домашней атмосфере, за чашкой чая. Присутствующим сообщили о мерах поддержки, которые предоставляются близким участников СВО в округе.

О действующих льготах рассказала Валентина Симонян – социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» в Долгопрудном. Кроме того, она напомнила, что взрослые члены семей участников спецоперации могут обратиться за помощью к психологу. Специалист будет работать в округе на постоянной основе.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный ]

Участники встречи озвучили интересующие их вопросы, а также передали просьбы и пожелания от самих защитников. При индивидуальном рассмотрении каждого обращения примут соответствующее решение. Роман Истомин подчеркнул, что именно на этом строится дальнейшая работа при помощи нуждающимся семьям.

В ходе мероприятия он побеседовал с детьми участников специальной военной операции и подарил им сладкие гостинцы. Также присутствующим вручили полезные памятки с актуальной информацией. Исполняющий полномочия главы округа поблагодарил всех причастных к отработке поступающих предложений.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный ]

Родственники военнослужащих могут обратиться со своими вопросами в отдел социальной поддержки и здравоохранения администрации г. о. Долгопрудный (+7 495 576-51-36). Также их ждут в Центре поддержи участников специальной военной операции и их семей, расположенном по адресу: ул. Молодежная, д. 18 (+7 495 408-49-41).

Кроме того, близких участников СВО принимают в Государственном фонде «Защитники Отечества» по адресу: ул. Циолковского, д. 24 (+7 966 179-82-09). Также заявки можно отправить на электронную почту: kmc_dolgopa@mail.ru (ПН-ЧТ — с 10:00 до 18:00, ПТ — с 10:00 до 17:00).

Вне зависимости от графика работы того или иного пункта, помощь семьям военнослужащих оказывается регулярно и в должном объеме. Родственники бойцов тоже нуждаются в поддержке, как и сами участники СВО. Добрые слова, решение необходимых вопросов и отработка возражений – все это помогает близким приблизить день возвращения солдата из горячей точки!