В Долгопрудном состоялось чествование победителей Международных соревнований по робототехнике FIRA в Южной Корее

В долгопрудненском ДК «Вперед» прошло чествование золотых медалистов — победителей в ряде дисциплин Международных робототехнических соревнований FIRA в Южной Корее Никиты Комкова и Федора Разлуцкого. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что ребята являются учащимися Физтех-лицея им. П. Л. Капицы. С победителями соревнований и их наставником, являющимся руководителем направления MEхТЕх и ТехПред подразделения «Технопарк» АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы Виктором Морозовым провел встречу врио главы г. о. Долгопрудный Роман Истомин.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный ]

Он поздравил победителей и их наставников с высокими достижениями, вручив им благодарственные письма и подарки, пожелав также их одноклассникам и педагогам высоких достижений, прославляющих не только Физтех-лицей, а также всю Московскую область и Россию.

Отмечается, что указанная победа не является единственной у Никиты Комкова и Федора Разлуцкого. Так, Никита также – призер Всероссийской олимпиады школьников регионального этапа по информатике в 2023-24 г., кроме того, и Никита, и Федор стали вторыми в соревнованиях по гуманоидному робофутболу на Международном фестивале робототехники «РобоФинист» в 2023 г.