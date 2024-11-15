В Долгопрудном участницы проекта «Клубочек» связали для бойцов 200 пар теплых носков

Участницы Центра культурно-общественных связей проекта Общественной палаты «Клубочек» в городском округе Долгопрудный связали для бойцов спецоперации 200 пар теплых носков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что каждый четверг они вяжут носки, пояса, снуды, плетут маскировочные сети и нашлемники для военнослужащих СВО. Также в зону спецоперации было отправлено 80 нашлемников, 200 пар теплых носков, 25 теплых поясов и 30 воротников, сладости и письма для бойцов.

В пресс-службе добавили, что в муниципалитете продолжается кампания по набору военнослужащих по контракту в возрасте от 18 до 60 лет. Желающие могут получить необходимую информацию в пункте по адресу: ул. Дирижабельная, д. 4.