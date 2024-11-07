В Долгопрудном ветерана и почтенную жительницу округа поздравили с 90-летием

Зинаида Сергеевна тепло приняла в гостях представителя администрации и рассказала свою историю. Она отметила, что застала и пережила войну еще ребенком в соседней Тульской области. В Долгопрудный семья переехала только после Победы. С тех пор все важные этапы жизни прошли именно здесь.

Зинаида закончила школу № 5 и училище, работала швеей-мотористкой. Годы труда ветеран посвятила фабрикам Москвы и региона, а также Центральной аэрологической обсерватории Долгопрудного и типографии. Была признана почетным жителем округа, отметилась высокими показателями в соцсоревнованиях и неоднократно удостаивалась различных премий.

За эти и другие успехи ветерана в очередной раз поблагодарили в столь важный праздник. От администрации и губернатора Зинаиду Сергеевну поздравил лично Анатолий Бондарев. Ветерану вручили подарки, пожелали крепкого здоровья и благополучия.