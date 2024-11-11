В Долгопрудном врачи спасли пожилую пациентку от сепсиса

Медицинские специалисты Долгопрудного оказали неоценимую помощь 72-летней женщине из Дмитрова, которую экстренно доставили в больницу с серьезными симптомами.

Пациентка поступила в приемное отделение на скорой помощи. Ее правая рука сильно отекла, а из послеоперационного шва в области локтя выделялся гной. Дополнительные исследования выявили у нее пневмонию.

Как выяснили врачи, женщину направили из другого медицинского учреждения Подмосковья, где ей установили инфицированный сосудистый протез для гемодиализа. Однако в той больнице отсутствовали необходимые специалисты по гнойной хирургии, из-за чего ей не смогли оказать должную помощь.

Состояние пациентки усугублялось наличием онкологического заболевания и хронической почечной недостаточности, что значительно ослабило ее иммунитет и увеличивало риск развития сепсиса.

После проведения ультразвукового обследования врачи приняли решение о необходимости срочной операции. Сосудистые хирурги Мадина Магомедова и Алексей Варин провели сложное хирургическое вмешательство. Благодаря профессионализму и слаженной работе, им за 2 часа удалось предотвратить дальнейшее развитие инфекции.

На протяжении двух недель после операции пациентка получала курс антибактериальной терапии и проходила контрольные обследования, которые подтвердили успешное восстановление нормального кровоснабжения в конечности и выздоровление от пневмонии. После женщина сможет как и раньше получать гемодиализ через сформированную сосудистую фистулу.