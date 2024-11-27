В Долгопрудном зажгут 13 праздничных елей к Новому году

Уже в это воскресенье, 1 декабря, в России начнется самая настоящая, календарная зима. Вместе с ней в регионе стартует традиционный сезон «Зима в Подмосковье», ориентированный на местных жителей и гостей Московской области.

Ну а в Долгопрудном первый месяц зимы встречают церемонией торжественного зажжения огней на новогодних городских елках. Совсем скоро округ превратится в волшебную новогоднюю сказку!

Семейные мероприятия пройдут на 6 площадках города. Для взрослых и самых маленьких жителей подготовлена развлекательная программа с участием знакомых и любимых персонажей. Всего округ украсят 13 праздничных елей, находящихся в парках и на других общественных территориях.

Одна из самых больших (высотой в 16 метров) засияет яркими огнями на площади Собина. Ее 12-метровые сестрички порадуют местных своей красотой в Центральном парке, на ФСК «Салют» (Ракетостроителей) и в парке Новые Водники.

Елочки высотой с трехэтажный дом зажгут в парках Березовая роща и Мысово, а также на площади перед ДК «Полет» и ДК «Нефтяник». Такие же 8-метровые красавицы будут пестреть у ГОК на ул. Восточная (военный городок) и на ФОК «Салют» (Парковая).

Торжественная церемония зажжения пройдет на бульварах Умберто Нобиле и Воздухоплавателей, а также парке на ул. Молодежная – их будут украшать елки высотой в 6 и 14 метров соответственно. Жителей Долгопрудного приглашают окунуться в сказку и напитаться атмосферой праздника!