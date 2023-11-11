В Доме культуры «Октябрь» прошел второй форум «Здравоохранение в Дубне»

Форум «Здравоохранение в Дубне», организованный при поддержке партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Здоровое будущее», прошел более массово и масштабно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.

Отмечается, что в минувший четверг сотни дубненцев собрались для того, чтобы обсудить насущные вопросы, связанные с медицинским обслуживанием. Поговорили о позитивных изменениях в МСЧ-9 и горбольнице, новых отделениях, сосудистом центре, оснащении современным оборудованием.

«По большей части жителей интересуют простейшие вещи: как записаться к нужному врачу, как получить лекарство. Поэтому мы с командой решили изменить подход: не ждать, когда человек обратиться к нам, а выйти на разговор самим. Власть должна быть максимально полезна людям и отвечать на все запросы, которые возникают», - отметил глава муниципалитета Максим Тихомиров.

Он также поблагодарил жителей округа за активность, руководителей и сотрудников медицинских учреждений Дубны – за готовность пообщаться с горожанами в формате диалога, а коллег из администрации, волонтеров – за отличную организацию мероприятия.

Примечательно, что на форуме поднимались и другие темы, например, по благоустройству улицы Центральной. Глава округа заверил жителей Левобережья, что работы начнутся уже в следующем году.