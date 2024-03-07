В Домодедово угнали целый КамАЗ тюльпанов на въезде в рынок «Фудсити»

Как передает телеканал РЕН, инцидент с кражей произошел на Домодедовском шоссе, где находится рынок «Фудсити».

Отмечается, что неизвестные мошенники выдали себя за сотрудников правоохранительных органов и угнали машину с тюльпанами на сумму аккурат в 3 млн рублей.

«В полицию поступило заявление о преступлении от владельцев товара. Они пояснили в нем, что в грузовике находились цветы на сумму 2 млн 939 тысяч рублей. Все произошло около съезда в "Фудсити"», – рассказал собеседник телеканала.

В настоящее время полицейские ведут поиск угонщиков и выясняют местонахождение грузовика с товаром. У них еще есть время, чтобы найти тюльпаны, которые могут порадовать представительниц слабого пола в канун 8 марта.