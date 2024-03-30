В Донецке 84-летний местный житель подорвался на украинский мине «Лепесток»

Как проинформировало в своем аккаунте в соцсетях представительство ДНР в СЦКК, инцидент с подрывом на скинутой на город вражеской мине «Лепесток» произошел в Петровском районе Донецка на улице Растрелли.

Сообщается, что в результате подрыва мирный житель Донецка получил ранения и был экстренно госпитализирован в клинику. Сейчас за его жизнь борются врачи.

«Донецк (Петровский район):по ул. Растрелли, 9 в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1938 г.р», — приводится в публикации.

В СЦКК также добавили, что с начала СВО в Донецке были зафиксированы уже 152 случая подрыва гражданских лиц на минах «Лепесток». Среди них 10 детей. Трое из пострадавших в результате ранения погибли.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.