В Дубне 22 мая пройдет встреча с жителями в рамках выездной администрации

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров и его команда в среду, 22 мая, проведут встречу с жителями в рамках выездной администрации.

«Прием жителей также проведут профильные заместители Максима Андреевича. Приходите!» — в Администрации Дубны пригласили жителей на предстоящую встречу.

Встреча состоится на дворовой территории домов 3, 3А, 5 по улице Энтузиастов. Этот двор вошел в программу по благоустройству, которую в округе намерены реализовать в течение 2024 года. В ходе мероприятия администрация хочет узнать у жителей района, какие изменения они хотели бы реализовать в первую очередь.

В ходе выездной администрации также будет затронут ряд других не менее актуальных вопросов: реализация проекта «Дубненская кругосветка», реконструкция городских очистных сооружений, благоустройство пешеходной зоны им. П.А. Журавлева и лесопарковой зоны вблизи улицы Лесная.

«Предоставлю подробные разъяснения относительно предстоящего отключения горячей воды, которое необходимо выполнить в связи с проведением капитального ремонта участка теплосетей», — уточнил глава Тихомиров.

Команда Главы примет все обращения жителей и ответит на любые интересующие их вопросы. Подобные встречи благоприятно влияют на развитие Дубны и жизнь горожан.