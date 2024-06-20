В Дубне десять многодетных семей получили земельные сертификаты

В Год семьи поддержка родителей является одной из самых ключевых в стране, Московской области и ее округах. В Дубне особое внимание уделяют программам для многодетных жителей. Одна из таких — выделение земельного сертификата. Он дает право семьям с тремя и более детьми приобрести землю для строительства жилья и обустройства своего хозяйства.

Глава Дубны Максим Тихомиров вручил в руки многодетных родителей земельные сертификаты в торжественной обстановке. Десять семей теперь смогут воспользоваться правом на получение участков от 10 до 15 соток, которые были выделены в Левобережье, в районе п. Ла-Кросс.

«С нового года в администрации начали большую работу, выработали алгоритм, который позволил сдвинуться в решении вопроса о выделении земли многодетным», — заявил Максим Тихомиров.

Отметим, для получения земельного сертификата многодетной семье нужно подтвердить свой статус с полным пакетом документов, включая единую адресную регистрацию. Подать заявление с перечнем сведений можно в местную администрацию, соцзащиту, МФЦ или орган земельного надзора. Также можно оформить заявку и подать ее на портале Госуслуг.