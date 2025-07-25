В Дубне готовятся к праздничному карнавалу в честь Дня города

В Дубне царит атмосфера подготовки к предстоящему карнавалу, который станет ярким событием в праздновании Дня города.

Родители с детьми увлеченно создают костюмы, предвкушая шествие в нарядных образах, увлекательные конкурсы, красочные фотозоны, аквагрим, познавательные мастер-классы и специальный показ мультфильма.

Семья Барановых снова решила принять участие в мероприятии под названием «О! Карнавал». В прошлом году их сын Лев занял первое место, блистая в костюме Пина из «Смешариков». Оригинальный наряд состоял из корпуса, сделанного из картона, и шлемофона, созданного из капюшона куртки и очков сварщика. В этом году участие в карнавале стало для семьи не просто желательным, а обязательным, ведь это прекрасная возможность весело и незабываемо провести время вместе.

Пятилетний Лев в этом году приготовил костюм Змея Горыныча, вдохновленный его новым увлечением.

«Увлечение ребенка драконами подсказало нам идею костюма. Мы решили сделать образ Змея Горыныча из мультфильма про трех богатырей. Я планирую добавить подвижные детали, например крылья, которые будут двигаться вверх и вниз, если все получится», — поделилась Надежда Баранова, мама Льва.

Карнавал в Дубне состоится 26 июля. Регистрация участников начнется в 10:00 у памятника самолету Ил-2. После регистрации участники пройдут в костюмах по улице Строителей до Молодежной поляны, где их ждет награждение победителей и развлекательная программа для всех присутствующих.

«Для юных участников будет организован конкурс костюмов — приглашаем всех прийти в образах любимых сказочных и мультипликационных персонажей. А семьи с маленькими детьми смогут посоревноваться за звание самой необычно оформленной детской коляски! Жюри определит победителей, которые получат ценные призы на торжественной церемонии», — отметил глава города Дубна Максим Тихомиров.

Карнавальное шествие будет разделено на четыре тематических блока: «О! Мультфильмы» — костюмы героев популярных мультсериалов; «О! Семейный экипаж» — семьи с креативно украшенными колясками; «О! Футбол-шоу» — образы спортсменов и болельщиков; «О! Бобер» — наряды, посвященные садоводству, цветам, фруктам, овощам и растениям.

Вместе с участниками карнавала по улицам Дубны будут прогуливаться любимые герои мультфильмов, в том числе «Смешарики», «Ум и Хрум», «Гек и Жужа», «Барбоскины», «Оранжевая корова», «Три кота», «Турбозавры» и многие другие. В 15:00 праздник продолжится в Доме культуры «Мир», где для жителей Дубны состоится специальный показ мультфильма «Лунтик. Возвращение домой».