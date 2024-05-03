В Дубне готовы приступить к строительству дорог в поселке для многодетных семей

Подрядчик готов начать строительство дорог переходного типа в поселке Юркино городского округа Дубна. В текущем году сделают 30% путей. Об этом рассказал глава городского округа Максим Тихомиров.

Глава округа встретился с жителями поселка и обсудил ключевые вопросы по организации работ. Первые участки дорог для ремонта в поселке были выбраны в ходе встречи с представителями ассоциации многодетных семей. Население Юркино уведомили, что подрядчик начнет все работы после майских праздников в этом году.

«Обсудили, как именно он пойдет, откуда начнет. Мы встречались с многодетными семьями еще летом прошлого года. Тогда пообещал, что сдвинем вопрос с мертвой точки. За зиму подготовили проектную документацию, провели конкурсные процедуры и уже подписали контракт с подрядной организацией», - сказал Максим Тихомиров.

Работники снимут песчаное основание и уложат сверху щебень с расклинцовкой. В первую очередь это сделают на участках, за которые голосовали жители Юркино. В будущем место обретет два новых въезда и дренажные каналы, которые будут выводить воду в дренажную систему ул. Юркино.