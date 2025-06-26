В Дубне, на левом берегу, начался капитальный ремонт дорожного покрытия методом «карт»

В Дубне продолжаются работы по ямочному ремонту с нарезкой участков.

В микрорайонах Большая Волга и Черная Речка этот этап уже завершен, и сейчас строители перешли к работам в Левобережье и в районе Институтской части города.

Стоит отметить, что этот способ применяется при значительном износе дорожного полотна. Поврежденный участок полностью покрывается новым асфальтом. В ходе ремонта «картами» старое асфальтовое покрытие демонтируется от одного бордюра до другого, а вместо него укладывается свежий слой, обеспечивающий повышенную прочность и долговечность дороги.

Жителям Дубы рекомендуется временно перемещать свои автомобили в соседние дворы, если они видят, что начался ямочный ремонт. Управляющие организации уведомлены о ходе работ.

«В Дубне предстоит обновить дорожное покрытие еще в восьми дворах, что составляет примерно 4000 квадратных метров. Мы приложим все усилия для скорейшего восстановления асфальтового покрытия, чтобы обеспечить безопасность и удобство передвижения для жителей», — заявил глава города Дубны Максим Тихомиров.

В Левобережье внутриквартальные дороги уже прошли этап фрезерования, теперь работы ведутся в Институтской части, на улицах Московской и Жолио-Кюри. Здесь подрядчик будет согласовывать свои действия с графиком капитального ремонта теплосетей, осуществляемого ОГЭ ОИЯИ. Ямочный ремонт методом «карт» выполняется в рамках муниципальной программы, направленной на обновление дворовых территорий.