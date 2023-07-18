В Дубне началось строительство второй очереди скейт-парка

Временно исполняющий полномочия главы подмосковного городского округа Дубна Максим Тихомиров рассказал в Сети, что началось строительство второй очереди скейт-парка.

Общая площадь новой площадки составит 680 «квадратов». На первом этапе строительства, который завершат уже к концу лета, будут готовы специальные рампы для трюков. На втором этапе сделают перила, ступени и парапеты для скейтбордистов и самокатчиков.

По словам Тихомирова, новые сооружения дополнят уже существующие. Парк разделят на четыре объединенные зоны, на противоположных углах которых расположат разгонные горки.

Врип главы Дубны подчеркнул, что все работы по обновлению скейт-парка проводят в сотрудничестве с местными скейтбордистами и другими райдерами, а та площадка, которая уже готова, оказалась очень востребована среди молодых подмосквичей.