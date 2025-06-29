В Дубне начался цикл «Уроков мужества» в детских лагерях

В Дубне волонтеры и участники специальной военной операции запустили серию встреч с детьми в летних лагерях

Цель этих встреч - рассказать ребятам о героизме, о событиях на передовой и о правилах безопасности.

Первый урок состоялся в лагере «Сосновый бор». Дети с интересом слушали рассказы военных и волонтёров, которые оказывают помощь на линии боевого соприкосновения. Выбор этого лагеря для начала цикла «Уроков мужества» был неслучаен, ведь здесь особое внимание уделяется патриотическому воспитанию: регулярно проводятся военно-патриотические игры, соревнования и обучение основам военной техники. В этот день взрослые обсуждали с детьми такие понятия, как мужество, гражданская позиция и долг перед Родиной.

Участники встреч ответили на вопросы детей и вожатых, а также обсудили важные темы безопасности: что делать при обнаружении беспилотника, как оказать помощь пострадавшему при чрезвычайной ситуации на железной дороге.