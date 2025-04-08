В Дубне начинается реконструкция спортивного стадиона гимназии № 3
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
Запущен конкурс на выбор подрядчика, который проведет работы по реконструкции еще одного школьного стадиона в Дубне.
Педагоги, родители и школьники долго ждали появления современной спортивной площадки на территории гимназии.
В этом году здесь проведут масштабные работы, включающие водоотведение, установку малых архитектурных форм (МАФ), новое освещение и ограждение.
В результате появится футбольное поле с искусственным покрытием и крытые трибуны для зрителей. Также оборудуют беговые дорожки, зону для тренажеров и многофункциональные площадки для различных видов спорта. Объект будет оборудован системой видеонаблюдения «Безопасный регион».
«Важно, что реконструкция пройдет по программе «Открытый стадион», который реализуется по инициативе губернатора Московской области в рамках задач госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Это значит, что уже в этом году у жителей микрорайона появится новый спортивный объект: во второй половине дня ворота стадиона будут открыты для всех желающих», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров
Ожидается, что подрядчик завершит реконструкцию к началу нового учебного года.