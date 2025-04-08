В Дубне начинается реконструкция спортивного стадиона гимназии № 3

Запущен конкурс на выбор подрядчика, который проведет работы по реконструкции еще одного школьного стадиона в Дубне.

Педагоги, родители и школьники долго ждали появления современной спортивной площадки на территории гимназии.

В этом году здесь проведут масштабные работы, включающие водоотведение, установку малых архитектурных форм (МАФ), новое освещение и ограждение.

В результате появится футбольное поле с искусственным покрытием и крытые трибуны для зрителей. Также оборудуют беговые дорожки, зону для тренажеров и многофункциональные площадки для различных видов спорта. Объект будет оборудован системой видеонаблюдения «Безопасный регион».

«Важно, что реконструкция пройдет по программе «Открытый стадион», который реализуется по инициативе губернатора Московской области в рамках задач госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Это значит, что уже в этом году у жителей микрорайона появится новый спортивный объект: во второй половине дня ворота стадиона будут открыты для всех желающих», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров

Ожидается, что подрядчик завершит реконструкцию к началу нового учебного года.