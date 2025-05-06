В Дубне открыли мемориал и Аллею Памяти в честь медиков-фронтовиков

«В этом году мы предприняли масштабную подготовку Дубны к празднованию 80-летия Победы. Городские улицы, парки и скверы преобразились, приобретя праздничный вид. Городские организации и предприятия также присоединились к усилиям, направленным на сохранение памяти о подвиге советских воинов. Я принял участие в памятном мероприятии, организованном Дубненской больницей, где мы почтили заслуги медицинских работников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В их честь установлен памятник – стела с выражениями признательности от благодарных потомков. Кроме того, в память о каждом враче и медсестре, прошедшем войну и впоследствии работавшем в больнице Дубны, была заложена аллея памяти», – поделился глава города Дубны, Максим Тихомиров.