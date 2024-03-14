В Дубне отпраздновали двухлетие волонтерского движения «Батальон» на выставке о героях СВО

Волонтерское движение «Батальон» уже два года посвящает время и силы на создание гуманитарных грузов для наших бойцов на передовую. В честь этого устроили праздник, открыв в музее Дубны выставку об участниках спецоперации. На нее пригласили волонтеров, благодаря которым продолжается помощь фронту.

Волонтеры Дубны, в том числе и из «Батальона», всегда на связи. Благодаря их бессонным ночам удается создавать тонны грузов и всегда оказывать поддержку бойцам. До посещения выставки все поучаствовали в молебне храме Архангела Михаила, а также возложили цветы на кладбище, почтив память павших.

«Мы людям напоминаем, как важна помощь. Сегодня в храме давали мне слово — в принципе, Господь способен на чудеса и может накормить тысячи людей хлебом. Но быть сопричастными и проявлять эту свою христианскую любовь — это то, что мы можем сделать сами. И сделать этот выбор — между добром и злом, сейчас, в такие времена», — отметила лидер волонтерского движения «Батальон» Полина Васильева.

Также отметили, что старшая по госпиталям на территории России Ольга работает в шести госпиталях, и успевает вести волонтерскую деятельность. Еще до начала спецоперации она помогала детям и их мамам в онкологических хосписах. Старшая по пункту Митино, Татьяна, ведет детские дома, где находятся ребята с Донбасса.

«Мало того, так вышло, начала она заниматься детскими домами после фотографии ребенка в канале у нас. Ребенок потерял родителей, жил в окопах, с началом СВО его перевезли в детский дом. Таня стала его мамой. Она прошла родительскую школу, усыновила его. У нас теперь есть свой сын Батальона», — делиться историей Васильева.

Кроме этого, представители дмитровского отделения мотоклуба «Ночные волки» регулярно поставляют гуманитарные грузы на фронт. Рядом с ними есть помощники — дети, которые с удовольствием принимают участие в процессе создания важных посылок.

Во время празднования двух лет работы волонтерского движения в музее исполнили композиции военных лет. Звучала скрипка, которая привлекла внимание даже случайных прохожих.

Стать волонтером несложно. Всех желающих помочь всегда ждут на улице Центральной 24 дробь 21, в Г.о. Дубна.