В Дубне подвели итоги возвращения автобусной базы в наукоград

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров подвел итоги стратегического решения о возвращении автобусной базы в наукоград. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что данное решение было принято несколько месяцев назад.

«На сегодняшний день зафиксировано ощутимое снижение количества жалоб от жителей по работе общественного транспорта и соответствию расписания, за соблюдением которого ведется тотальный контроль, также 26 автобусов, обслуживающих маршруты наукограда, были размещены на площадке АО «РАТА», где была создана автобусная база АО «МОСТРАНСАВТО»», - подчеркнул глава округа.

Он добавил, что на указанной площадке начали работать ремонтная база и комплекс для помывки транспорта. Также приведена в готовность система резервного автобуса, который всегда готов оперативно выйти на замену сломавшемуся.