В Дубне появится круглосуточное отделение травмпункта

Здесь помощь смогут получить пациенты с травмами и острыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Об этом рассказал временно исполняющий полномочия главы подмосковного городского округа Дубна Максим Тихомиров в Сети.

Попасть в травмпункт можно как самостоятельно, так и обратившись к бригаде скорой медицинской помощи. Ожидать своей очереди к врачу пациенты будут в комфортной зоне для ожидания.

Сейчас кабинеты травмпункта активно готовят к приему пациентов: их оборудуют всеми необходимыми материалами. В том числе граждане смогут сделать рентген, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию.

Врип главы Дубны также подчеркнул, что благодаря всем предпринятым мерам, жители муниципалитета гораздо оперативнее смогут получить помощь при травмах.