В Дубне появятся еще несколько проекционных пешеходных переходов

Новая проекционная подсветка впервые была установлена на пешеходном переходе у хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна». Как сообщил глава округа Максим Тихомиров, в будущем планируется внедрить еще несколько таких систем.

Установка на пешеходном переходе у школы состоялась в рамках пилотного проекта. Проекционная подсветка позволит выделить «зебру» ночью в любой сезон и погоду. Не сможет перекрыть переход даже снег.

Картинка работает за счет IGP, проектора, установленного на столбе. Он создает светом цветные полосы, ложится на стандартную разметку на асфальте, выполненную светоотражающей краской. Это позволяет делать «зебру» более видимой.

«Уже оценили, получилось отлично. Установим в этом году еще несколько таких проекторов», — отметил Максим Тихомиров.

Главное, что подобные современные нововведения помогают дополнительно обезопасить дороги для пешеходов. В случае с установкой у школ это особенно важно.