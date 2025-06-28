В Дубне приступили к ремонту спортивных объектов

В Дубне ведется подготовка спортивных сооружений к началу нового учебного года.

Ремонтные работы охватывают стадионы и спортивные комплексы спортшколы города.

В спортивном комплексе «Руслан» завершают ремонт входных зон, а также планируется централизация систем вентиляции для упрощения управления и обслуживания.

В комплексе «Волна» предусмотрено благоустройство территории – создание газона вокруг хоккейной площадки – и капитальный ремонт фехтовального зала, включая обновление стен, пола, потолка и освещения. Кроме того, будет отремонтировано ограждение и начата подготовка к проектированию новой системы освещения футбольного поля с установкой специальных мачт с прожекторами.

Во дворце спорта «Радуга» проводится косметический ремонт административных помещений, коридоров и тамбуров. В августе запланирован ремонт канализационно-насосной станции, который потребует месячного закрытия дворца.