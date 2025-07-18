В Дубне пройдет масштабный «Городок здоровья»
Фото: [Администрация г.о. Дубна]
Медико-санитарная часть № 9 ФМБА России и Дубненская городская больница организуют масштабный «Городок здоровья» в Дубне в честь Дня города. Мероприятие пройдет одновременно в нескольких локациях наукограда.
В этом году организаторы определили две основные площадки для проведения фестиваля: Парк семейного отдыха и центральную часть города, включая площадь у Дворца культуры «Октябрь».
В субботу, 26 июля, с 10:00 до 14:00 в Парке семейного отдыха врачи будут консультировать посетителей в 8 специализированных секциях. На Центральной улице будет организовано 5 секций.
«Жителям будет предоставлена возможность пройти обследование у терапевта и офтальмолога, пройти онкоскрининг под наблюдением стоматологов, получить консультацию по диагностике состояния кожи и родинок. Особое внимание будет уделено здоровью детей — для юных горожан и гостей предусмотрена отдельная секция. В мобильном комплексе можно будет сделать флюорографию и маммографию», — сообщила заведующая поликлиникой № 1 Дубненской больницы Анастасия Игнатчик.
Аналогичный спектр диагностических услуг будет доступен жителям Левобережья. ФГБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России предоставит «умную палату», способную проводить диагностику по 145 различным показателям. Обе организации также подготовят розыгрыши полезных призов, направленных на поддержание здорового образа жизни.
«Это важная и давняя традиция для Дубны, которая зародилась много лет назад. Мы ее поддерживаем, поскольку забота о здоровье наших жителей всегда остается в числе приоритетных задач», — отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров.