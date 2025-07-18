В Дубне пройдет масштабный «Городок здоровья»

Медико-санитарная часть № 9 ФМБА России и Дубненская городская больница организуют масштабный «Городок здоровья» в Дубне в честь Дня города. Мероприятие пройдет одновременно в нескольких локациях наукограда.

В этом году организаторы определили две основные площадки для проведения фестиваля: Парк семейного отдыха и центральную часть города, включая площадь у Дворца культуры «Октябрь».

В субботу, 26 июля, с 10:00 до 14:00 в Парке семейного отдыха врачи будут консультировать посетителей в 8 специализированных секциях. На Центральной улице будет организовано 5 секций.

«Жителям будет предоставлена возможность пройти обследование у терапевта и офтальмолога, пройти онкоскрининг под наблюдением стоматологов, получить консультацию по диагностике состояния кожи и родинок. Особое внимание будет уделено здоровью детей — для юных горожан и гостей предусмотрена отдельная секция. В мобильном комплексе можно будет сделать флюорографию и маммографию», — сообщила заведующая поликлиникой № 1 Дубненской больницы Анастасия Игнатчик.

Аналогичный спектр диагностических услуг будет доступен жителям Левобережья. ФГБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России предоставит «умную палату», способную проводить диагностику по 145 различным показателям. Обе организации также подготовят розыгрыши полезных призов, направленных на поддержание здорового образа жизни.