В Дубне пройдет очередная встреча жителей с выездной администрацией

Инициативные жители Дубны собрались в Парке семейного отдыха, где смогли напрямую пообщаться с главой городского округа Максимом Тихомировым, медиками и депутатами городского Совета. Эту продуктивную встречу планируют повторить 27 июня.

Встреча в формате выездной администрации под руководством главы Дубны прошла под открытым небом. Максим Тихомиров рассказал про планы строительства жилья, осветил ключевые моменты по благоустройству и инфраструктуре округа. Жители смогли задать свои вопросы и пообщаться с муниципальными властями на волнующие темы.

«Дубненцы задавали вопросы о наших масштабных проектах, дискутировали, высказывали свои опасения, благодарили. Таким и должен быть конструктивный диалог с теми, для кого мы работаем! Спасибо жителям за слова благодарности и поддержку нашей работы», — сказал Максим Андреевич.

Глава Дубны поблагодарил главврача местной больницы Игоря Давронова и депутатов за участие медиков в выездных встречах. Такие форматы позволяют эффективно и оперативно решать самые разные ситуации, выходить на прямой контакт с жителями и узнавать об их потребностях больше.

Желающих поучаствовать в новой встрече в Дубне приглашают 27 июня на ул. Ленина, д. 39, в школу №10. Начало в 18.30.