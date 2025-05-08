В Дубне прошла масштабная акция «Сад памяти», в ходе которой было посажено более четырехсот саженцев ели

В этом году местом для посадки деревьев стал мемориальный комплекс «Братские могилы».

«В этом году мы проделали большую работу на территории мемориального комплекса „Братские могилы“: провели генеральную уборку, обновили памятные элементы и улучшили подход к ним. Сегодня мы посадили ели в рамках международной акции „Сад памяти“. Это стало завершающим этапом подготовки к празднованию Дня Победы и имеет глубокий символический смысл. Каждый участник акции вспомнил своих близких, и мы все вместе почтили память героев, покоящихся на дубненской земле. Вечная слава героям!» — заявил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

В рамках международной акции «Сад памяти» в Дубне было высажено более четырехсот пятилетних саженцев обыкновенной ели, достигающих в высоту полуметра и адаптированных к местному климату. Часть деревьев была приобретена в питомнике Московской области, а другая — выращена из сеянцев, ранее посаженных жителями наукограда. Эта посадка поможет восстановить популяцию елей, пострадавших от вредителя — короеда-типографа.

Акция «Сад памяти» впервые была организована в России в 2020 году. Ее идея заключается в ежегодной высадке 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах жертв Великой Отечественной войны. За пять лет к акции присоединилось огромное количество добровольцев, и ее охват расширился до 78 стран мира. На данный момент высажено более 130 миллионов деревьев. Проект реализуется по инициативе президента Владимира Путина при содействии Министерства природных ресурсов и Федерального агентства лесного хозяйства.