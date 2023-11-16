В Дубне провели заседание, посвященное регулированию социально-трудовых отношений

В городской Администрации Дубны состоялась Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом сообщил заместитель по вопросам экономики и финансов Дмитрий Утробин.

Он отметил, что в центре внимания собравшихся была подготовка проекта нового трехстороннего соглашения между профсоюзами, представителями предприятий и Администрацией на последующие три года, а также вопросам кадровой политики и социальной сферы.

«За 10 месяцев текущего года в ОЭЗ «Дубна» было создано более 600 новых рабочих мест. Потребность в кадрах в Дубне значительная, поэтому наша главная задача – вовлекать молодёжь в деятельность наших предприятий», – рассказал Дмитрий Утробин.

Он отметил, что для вовлечения молодежи в работу предприятий проводится целая серия важных мероприятий. Например, на базе университета «Дубна» уже запущена Школа инженеров «Кронштадта». Здесь будут готовить специалистов по программе «Технология машиностроения в области авиастроения». А 25 ноября в Особой экономической зоне состоится большая ярмарка вакансий.

Кроме того, на заседании обговорили и работу местной системы образования. По результатам обсуждения было решено доработать проект Дубненского городского трехстороннего соглашения.