В Дубне распахнул двери Дом ветеранов оборонного предприятия

Сами ветераны с теплотой окрестили это место «дворцом». Этот проект – результат плодотворного сотрудничества председателя Совета ветеранов предприятия и руководства.

«Мы долго стремились к этому дню, чтобы на нашем предприятии появилось такое значимое место, где наши ветераны могли бы чувствовать себя неотъемлемой частью коллектива, быть рядом с нами, оказывать поддержку и помогать в воспитании молодого поколения», - отметил заместитель генерального директора - главный инженер Анатолий Утриванов.

В результате масштабного капитального ремонта, проведенного в помещениях общей площадью 700 квадратных метров, был создан современный комфортный центр. В день открытия ветеранам была организована первая ознакомительная экскурсия, в ходе которой им продемонстрировали обновленные залы, включая лекционный зал, музей, зал истории предприятия, посвященный выдающемуся конструктору Александру Березняку, кухню, медицинский кабинет и помещения для работы кружков.

В состав Совета ветеранов входит более пятисот человек. Несмотря на заслуженный отдых, они продолжают искренне интересоваться судьбой родного предприятия. Активисты ставят перед собой амбициозные цели, и теперь, благодаря открытию нового Дома, реализация этих планов стала вполне реальной.