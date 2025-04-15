В Дубне расширили возможности кардиологической и неврологической помощи в МСЧ №9 ФМБА России

В МСЧ №9 ФМБА России, расположенной в Дубне, состоялось открытие кардиологического и неврологического отделений при сосудистом центре.

Развитие системы спасения жизней в наукограде достигло нового этапа. Вероника Скворцова, возглавляющая ФМБА России, и Григорий Трубников, директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), символически запустили работу новых подразделений, активировав имитацию сердца. Этот ритуал ознаменовал появление кардиологического и неврологического отделений, предназначенных для оказания помощи жителям Дубны и близлежащих населенных пунктов. Теперь они вместе с уже существующим сосудистым центром образуют комплексную систему высокотехнологичной медицинской поддержки.

«За два года, прошедшие с момента начала работы рентгенэндоваскулярной операционной и ангиографической службы, значительно улучшилось состояние сосудистого здоровья жителей Дубны и прилегающих территорий. В прошлом году смертность от заболеваний сосудов снизилась более чем на 10%. Показатель летальности от острых сосудистых патологий, в частности при остром коронарном синдроме и инфаркте миокарда, составляет всего 1,3%, что является одним из лучших результатов в мировом масштабе», – заявила Вероника Скворцова.

Отныне особое внимание будет уделяться оказанию помощи пациентам с инсультами и другими острыми нарушениями мозгового кровообращения. Для борьбы за здоровье пациентов сформирована скоординированная команда специалистов, включающая нейрореабилитологов, неврологов, кинезотерапевтов и физиотерапевтов.

В рамках посещения медико-санитарной части №9 Вероника Скворцова также провела инспекцию отделения визуализации, включающего приемно-диагностическое отделение и кабинет компьютерной томографии, а также ознакомилась с передовыми методами диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты отмечают, что с сегодняшнего дня сосудистый центр функционирует на полную мощность.