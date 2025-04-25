В Дубне разработана программа торжеств, посвященных 80-летию Победы

«Дубна подготовила обширную программу мероприятий в честь 80-летия Великой Победы, чтобы почтить героизм воинов Красной Армии», – заявил глава Дубны, Максим Тихомиров.

Первым событием станет легкоатлетический забег, запланированный на 27 апреля, в ознаменование юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Участники, одетые в футболки с портретами своих дедов и прадедов, проложат свой путь по Комсомольской и Менделеевской набережным.

2 мая в рамках общегородской акции «Сад Памяти» жители Дубны создадут зеленый уголок у мемориального комплекса «Братские могилы», высадив там деревья.

5 мая молодежь наукограда проведет акцию, пронеся 50-метровую Георгиевскую ленту от плотины до памятника ДОТ.

6 мая, чтобы почтить память тружеников тыла и фронта, дубненцы преодолеют специальный маршрут по новой велодорожке, потратив на это символические 80 минут.

9 мая в городе пройдут торжественные мероприятия, включающие возложение цветов и венков к памятникам на двух ключевых площадках: в парке Авиастроителей и на территории мемориального комплекса «Братские Могилы».

В этот день в парке семейного отдыха будет организована выставка военной техники, а также состоится марш-парад военного оркестра МЧС России. Посетителей ждут танцевальная ретро-площадка и интерактивные площадки, посвященные военному времени. Для жителей левобережной части города подготовлена насыщенная программа на обновленной улице Центральной, включающая театрализованные представления и мастер-классы.

Кульминацией празднования станет исполнение знаменитой «Ленинградской симфонии» на стадионе школы №2, где в годы Великой Отечественной войны располагались полевые госпитали.