В Дубне развернуты масштабные работы по обновлению котельных в рамках инвестиционной программы

В Дубне активно реализуется комплексная программа модернизации теплоснабжения, охватывающая как государственные инициативы, так и инвестиционные проекты ресурсоснабжающей организации, финансируемые за счет тарифов.

Одним из ключевых объектов обновления является котельная в микрорайоне Большой Волги. В текущем году запланирована замена высоковольтного сетевого насоса. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы: осуществлен демонтаж старого оборудования, включая отключение электропитания и разборку электродвигателя. Устаревшая модель насоса, эксплуатировавшаяся с 1985 года, прослужила 40 лет и достигла критического износа. На замену будут установлены два низковольтных насоса, что обеспечит более точное управление и снизит риск возникновения гидравлических пиков.

«В течение последних двух лет мы прилагаем значительные усилия для улучшения инфраструктуры котельных. Запуск ремонтных работ позволит нам существенно повысить надежность и качество энергоснабжения», — отметил глава города Дубна Максим Тихомиров.

Кроме того, в рамках инвестиционной программы планируется замена деаэратора на левобережной котельной. Закупленное оборудование будет установлено в период запланированной остановки. В Левобережье также стартует проект по замене участка теплосети на улице Карла Маркса.

Стоит отметить, что в котельной Левобережья в настоящее время также проводится замена водогрейного и парового оборудования, осуществляемая при поддержке областных властей.